İstanbul'da çamaşır suyu üretim tesisinde 8 kişi zehirlendi
Avcılar’da faaliyet gösteren bir çamaşır suyu üretim tesisinde yaşanan olayda 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da 08 Mart tarihinde gece saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Uğur Avcı Sokak üzerinde bulunan bir çamaşır suyu üretim tesisinde yaşanan olayda 8 kişi zehirlendi.

ZEHİRLENEN 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 8 kişi zehirlenme şüphesiyle çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaşanan vakanın kimyasal zehirlenme olabileceği yetkililer tarafından değerlendirilirken. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

