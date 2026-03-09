İstanbul'da çamaşır suyu üretim tesisinde 8 kişi zehirlendi

Avcılar’da faaliyet gösteren bir çamaşır suyu üretim tesisinde yaşanan olayda 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da 08 Mart tarihinde gece saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Uğur Avcı Sokak üzerinde bulunan bir çamaşır suyu üretim tesisinde yaşanan olayda 8 kişi zehirlendi.
ZEHİRLENEN 8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 8 kişi zehirlenme şüphesiyle çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaşanan vakanın kimyasal zehirlenme olabileceği yetkililer tarafından değerlendirilirken. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)