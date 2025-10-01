İstanbul'da Çin'in Uygur Türklerine karşı uyguladığı politikalara karşı protesto düzenlendi

Uygur Bölgesinde yaşanan zulüm gündemde...
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikaları, İstanbul'un Çin Konsolosluğu yakınında protesto edildi.
BAYRAKLARLA TOPLANILIP SLOGANLAR ATILDI
Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'ndeki konsolosluk binası yakınında toplanan Doğu Türkistan Maarif Cemiyeti ile Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyeleri, ellerinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Türk bayraklarıyla slogan attı.
Çin'in, Uygurlara yönelik politikalarını protesto eden grup üyeleri İstiklal Marşı ve Doğu Türkistan Marşı'nı okudu.
POLİTİKALAR ŞİDDETLE REDDEDİLDİ
Grup adına basın açıklaması yapan Doğu Türkistan Alimler Birliği Başkanı Doç. Dr. Alimcan Buğda, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarını protesto etmek için toplandıklarını ve Çin'in uyguladığı politikaları kabul etmediklerini söyledi.
Açıklamanın ardından grup dağıldı.