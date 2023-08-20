İstanbul'da çocuğa taciz girişiminde bulunan şahsı mahalleli darbetti İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen kişi mahalleli tarafından darbedildiği anlar kameraya yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul'da yaşanılan çirkin olayda taciz şüphelisini mahallelinin elinden polis kurtardı.. Kağıthane'de dün saat 22.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yıllardır seyyar satıcılık yaptığı öğrenilen 56 yaşındaki K.J., iddiaya göre 13 yaşındaki M.K.’yi taciz etti. Mahalleli şahsı darbetti M.K.’nın ailesine durumu bildirmesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Taciz iddiasını duyan vatandaşlar, olay yerine gelerek şahsı darbetmeye başladı. Polis gözaltına aldı Şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, toplanan mahalleli ise polis ekipleri tarafından dağıtıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.