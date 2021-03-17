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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu düzenlendi

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
    • İHA
    • 17.03.2021 - 04:29
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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu düzenlendi

    İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan ve DEAŞ’a hizmet eden, faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    11 İLÇEDE OPERASYON DÜZENLENDİ

    Soruşturma kapsamında 11 İlçede belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    İstanbul l Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir, Bağcılar ve Esenyurt başta olmak üzere 11 İlçede yapılan ve önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen çok sayıda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    İstanbul da DEAŞ operasyonu düzenlendi #1

    GENİŞ KAPSAMLI ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

    Şahısların gözaltına alındığı adreslerde geniş kapsamlı arama çalışması yapıldı.

    Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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