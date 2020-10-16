İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı

17 adrese eş zamanlı askında 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda pasaportlar, dijital malzemeler ve para ele geçirildi.

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Örgüte eleman aktarımı ile finans sağladıkları, geçmiş dönemde DEAŞ saflarında çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren kişilerle iltisaklı oldukları değerlendirilen şüphelileri yakalamak için kentte 10 ilçede 17 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

SAHTE PASAPORTLAR VE 62 BİN 100 DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında 14 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ise sahte olduğu değerlendirilen pasaportlar, dijital malzemeler, para sayma makinası ve 62 bin 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.