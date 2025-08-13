İstanbul'da drift atan sürücüye 57 bin lira ceza

Artan cezalara rağmen sürücüler drift tutkusundan vazgeçmiyor..

İstanbul'un Beykoz ilçesinde aracıyla yolu kapatarak drift yapan bir sürücünün o anları sosyal medyada paylaşması üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede araç ve sürücü kısa sürede tespit edildi.

57 BİN 826 LİRA CEZA

Sürücü hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nca; 'alkollü araç kullanmak', 'drift yapmak' ve 'görüşü engelleyecek şekilde duman çıkarmak' maddelerinden toplam 57 bin 826 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179'uncu maddesi gereğince "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.