Kocaeli'de D-100’de gaz biraz daha serbest: Hız limitleri yükseldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda trafik akışını iyileştirmek ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) şubat ayında yaptığı toplantıda alınan karar doğrultusunda D-100 karayolu üzerindeki iki bölgede, hız limitleri yeniden belirlendi.

Bu kapsamda güzergahlarda bulunan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri’ne ait EDS tabelaları, güncellenerek montajı tamamlandı.

İKİ NOKTADA HIZ SINIRI ARTIRILDI

Yapılan düzenlemeye göre Derince Çenesuyu’ndan başlayıp İzmit Kuruçeşme’de sona eren Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi güzergâhında daha önce 70 kilometre/saat olarak uygulanan hız limiti, 82 kilometre/saate çıkarıldı.

Kirazlıyalı mevkiindeki Özyapı Beton ile Körfez Taşocakları yol ayrımı arasında bulunan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri’nde ise her iki yönde uygulanan hız limiti, 82 kilometre/saatten 110 kilometre/saate yükseltildi.

EDS TABELALARI GÜNCELLENDİ

Yeni hız limitleri doğrultusunda bölgelerde bulunan EDS tabelaları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yenilenerek iki ayrı noktaya monte edildi.

Çalışmayla birlikte, sürücülerin hız limitleri konusunda daha net şekilde bilgilendirilmesi hedefleniyor.

TRAFİK ARTIK HEM DAHA AKICI HEM DE DAHA GÜVENLİ

Sahada gerçekleştirilen düzenleme ile hem trafik akışının daha akıcı hale getirilmesi hem de sürüş güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Yeni hız limitlerinin devreye girmesiyle birlikte sürücüler için daha konforlu ve düzenli bir ulaşım ortamı oluşturulması hedefleniyor.