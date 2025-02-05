İHA

İstanbul'un en hareketli ilçelerinin başında Esenyurt geliyor...

Hemen her gün adli vakaların yaşandığı ilçede dün gece de hareketli saatler yaşandı.

İnönü mahallesinde ehliyetsiz bir genç, arkadaşlarıyla birlikte arabayla gezmeye çıktı.

Bu sırada polis ekipleri, cadde üzerinde uygulama yaptığı sırada aracı durdurmak istedi.

EHLİYETSİZ GENÇ UYGULAMADAN KAÇTI

Genç sürücü ise durmayıp arkadaşlarıyla birlikte kaçmaya başladı. Dakikalarca süren kovalamaca sonucu polis ekipleri aracı durdurmayı başardı.

Araç içindeki gençler aşağı indirilirken araç içinde arama yapıldı.

"AĞABEYİM AVUKAT HEPİNİZDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü, "Ağabey isterseniz bir milyon ceza yazın. Ağabeyim avukat hepinizden şikayetçi olacağım. Ben milletim, tamam ehliyetim yok ama bana kimse kötü davranamaz." dedi. Gençler karakola götürülürken, araç ise yediemin otoparkına çekildi.