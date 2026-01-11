İstanbul’da fırtına bilançosu: 23 çatı uçtu, 28 ağaç devrildi

- İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış, cumartesi günü boyunca 23 çatı uçmasına ve 28 ağacın devrilmesine neden oldu.
- Valilik, 112'ye 193 ihbar yapıldığını belirtirken, ekipler hızlı müdahale ederek mağduriyetleri en aza indirdi.
- Havalimanlarında uçuş iptali olmazken, BUDO ve Şehir Hatları'nda toplam 15 sefer iptal edildi.
İstanbul Valiliği, kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışa ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda cumartesi günü için fırtına ve sağanak yağış beklendiği, hava koşullarının gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdığı belirtildi.
Valilik verilerine göre, İstanbul genelinde metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştü.
112'YE 193 İHBAR
Sağanak ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne çok sayıda ihbar ulaştığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
23 çatı uçması
28 ağaç devrilmesi
80 su baskını
43 tehlike arz eden parça
18 hasar gören araç
1 hasar gören bina
Toplamda 193 ihbarın alındığı, ilgili ekiplerin olaylara hızlı şekilde müdahale ederek vatandaş mağduriyetlerini en aza indirdiği kaydedildi.
ULAŞIMDA KISMİ SEFER İPTALLERİ
Valiliğin açıklamasında, olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş iptali yaşanmadığı ifade edildi. İDO seferlerinin sorunsuz şekilde sürdüğü, ancak BUDO ve Şehir Hatları’na bağlı bazı hatlarda toplam 15 seferin iptal edildiği bildirildi.
Öte yandan, İstanbul Boğazı’ndaki transit gemi trafiğinin çift yönlü olarak devam ettiği belirtildi.