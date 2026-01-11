İstanbul’da fırtına bilançosu: 23 çatı uçtu, 28 ağaç devrildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışa ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda cumartesi günü için fırtına ve sağanak yağış beklendiği, hava koşullarının gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdığı belirtildi.

Valilik verilerine göre, İstanbul genelinde metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştü.

112'YE 193 İHBAR

Sağanak ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne çok sayıda ihbar ulaştığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

23 çatı uçması

28 ağaç devrilmesi

80 su baskını

43 tehlike arz eden parça

18 hasar gören araç

1 hasar gören bina

Toplamda 193 ihbarın alındığı, ilgili ekiplerin olaylara hızlı şekilde müdahale ederek vatandaş mağduriyetlerini en aza indirdiği kaydedildi.

ULAŞIMDA KISMİ SEFER İPTALLERİ

Valiliğin açıklamasında, olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş iptali yaşanmadığı ifade edildi. İDO seferlerinin sorunsuz şekilde sürdüğü, ancak BUDO ve Şehir Hatları’na bağlı bazı hatlarda toplam 15 seferin iptal edildiği bildirildi.

Öte yandan, İstanbul Boğazı’ndaki transit gemi trafiğinin çift yönlü olarak devam ettiği belirtildi.