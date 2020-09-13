İstanbul'da hastane tuvaletinde doğum yaptı, bebek 5 gün sonra hayatını kaybetti

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi tuvaletinde doğum yapan E.U isimli kişi tedavi altına alınırken, yeni doğan bebeği ise doğumdan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

İstanbul'da, 25 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Acil Servis kısmına ağrı şikayeti ile giden 2001 doğumlu E.U isimli kişi, hastane tuvaletinde doğum yaptı.

E.U isimli kişi, doğum sonrasında meydana gelen kanama nedeniyle tedavi altına alınırken, doğum yaptığı bebeği ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

BEBEK 5 GÜN DAYANABİLDİ

Doğumdan 5 gün sonra ise, yeni doğan bebek hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"DÜŞÜK YAPTIM"

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan E.U’nun, S.Ç. isimli kişiden kendi rıza ile hamile kaldığını, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne karın ağrısı şikayeti ile gittiğini, hastanede düşük yaptığını, düşük yapmak için ilaç kullanmadığını ve çocuğu öldürmek ya da kurtulmak gibi bir amacının olmadığını ifade ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.