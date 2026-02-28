Ardahan'da kışın şiddeti eğitimi duraklattı

Türkiye'nin doğusunda etkili olan kış şartları, ulaşımı engellediği için bazı faaliyetleri aksatmaya devam ediyor.

Ardahan’da etkili olan yoğun kar nedeniyle bugün yapılacak eğitim faaliyetlerine ara verildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİMLERE 1 GÜNLÜK ARA

Karara ilişkin Valilik'ten yapılan açıklamada, ildeki yoğun kar nedeniyle yaygın eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, bilim ve sanat merkezleri, özel öğretim kurumlarında verilen eğitimler ve sınavlar ile mesleki açık öğretim lisesi yüz yüze eğitimlerine 1 gün ara verildiği bildirildi.

DOĞU ANADOLU'DA KARLA KAPLANAN 6 İLDE ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Karla kaplanan Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan ve Tunceli'de ulaşım güçlükle sağlanıyor. Erzurum'da akşam başlayan kar, etkisini aralıksız sürdürüyor.