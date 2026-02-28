Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde soğuk hava kütlesinin etkisi devam ediyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor, ancak hafta ortasından itibaren özellikle batı bölgelerde kademeli bir artış bekleniyor.

DOĞUDA KAR DEVAM EDİYOR

Bugün İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde, düşük sıcaklıklar ve kar yağışı görülecek.

Marmara ve Ege'de daha ılıman ancak parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağışlar kuzey ve doğu kesimlerde etkili olacak.

SICAKLIKLAR DÜŞÜK SEYREDİYOR

Pazar günü soğuk havanın iç ve doğu bölgelerde sürmesi, sıcaklıkların -3 ile 5 derece bandında olması bekleniyor.

Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'da kar yağışı devam ederken, batı bölgelerde azalma eğilimi öngörülüyor.

Pus ve sis olaylarının iç kesimlerde görüş mesafesini etkileyeceği tahmin ediliyor.

DÜŞÜK DEĞERLER KAYDEDİLİYOR

Pazartesi günü ülke genelinde sıcaklıkların düşük kalmaya devam etmesi, özellikle doğu ve kuzeydoğu kesimlerde -2 ile 4 derece aralığında olması bekleniyor.

Yağış ihtimalinin azalacağı, ancak yüksek kesimlerde kar ihtimalinin süreceği öngörülüyor.

Batı bölgelerde sıcaklıkların hafif şekilde yükseleceği tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Salı günü soğuk havanın doğu bölgelerde yoğunlaşması bekleniyor.

Batı ve güneybatı kesimlerde ise sıcaklık artışı öngörülüyor.

Yağışların sınırlı kalacağı, yer yer puslu bir hava görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA HİSSEDİLİR ŞEKİLDE ISINIYOR

Çarşamba günü batıdan başlayarak sıcaklık artışı hızlanıyor.

Ege, Akdeniz ve Marmara'da 15-21 derece gibi değerler öngörülürken, doğu kesimlerde hala serin hava hakim.

Yağış ihtimali genel olarak düşük, ancak Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde hafif kar veya yağmur görülebilir.

28 Şubat Cumartesi:

1 Mart Pazar:

2 Mart Pazartesi:

3 Mart Salı:

4 Mart Çarşamba: