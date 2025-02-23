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DHA

İstanbul'da kartopu şakası faciaya neden oluyordu..

Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yaşanan olayda, cadde üzerinde karlı havayı fırsat bilen 2 kişi kartopu oynarken, yoldan geçen araçlara da kartopu attı.

ÖFKELİ SÜRÜCÜ ARACINDAN İNDİ

Kartopu atılmasına öfkelenen hafif ticari araç şoförü ise araçtan hızla inerek tepki gösterdi. Sürücü bu kişilerden birini yakalarken, diğer kişi kaçtı.

ARACI İSE KARDA KAYDI

Bu sırada yoldaki araç ise kaymaya başladı. Kar topu atan kişinin uyarısı üzerine iki kişi aracın peşinden koştu. Araç ise park halindeki araçlara çarptıktan sonra yolun karşısına geçerek durabildi.

Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.