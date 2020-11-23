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    İstanbul'da, kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu yaşandı

    Hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
    • DHA
    • 23.11.2020 - 09:18
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 09:35
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    İstanbul'da, kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu yaşandı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    İlk iş gününde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

    YOĞUNLUK YÜZDE 40

    Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası da saat 09.16 itibarıyla yüzde 40'a ulaştı.

    İstanbul'da, kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu yaşandı ViDEO

    İstanbul da, kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu yaşandı #1

    İstanbul da, kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu yaşandı #2

    İstanbul da, kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu yaşandı #3

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