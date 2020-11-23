İstanbul'da, kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu yaşandı
Hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
- DHA
- 23.11.2020 - 09:18
- Güncelleme : 23.11.2020 - 09:35
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.
İlk iş gününde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
YOĞUNLUK YÜZDE 40
Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası da saat 09.16 itibarıyla yüzde 40'a ulaştı.
İstanbul'da, kısıtlamanın sona ermesiyle trafik yoğunluğu yaşandı ViDEO