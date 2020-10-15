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    İstanbul’da korsan kitap operasyonu

    15 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, piyasa değeri 10 milyon TL olan binlerce korsan kitap ele geçirildi.
    • İHA
    • 15.10.2020 - 18:20
    • Güncelleme : 15.10.2020 - 18:20
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    İstanbul’da korsan kitap operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Kadıköy ve Fatih’te 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    DEĞERİ 10 MİLYON TL

    Operasyonlarda piyasa değeri 10 milyon TL olan binlerce 'korsan kitap' ele geçirildi.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Ele geçirilen korsan kitapların üniversite ders kitapları olduğu belirlendi.

    Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    İstanbul’da dev korsan kitap operasyonu VİDEO

    İstanbul’da korsan kitap operasyonu #1


    İstanbul’da korsan kitap operasyonu #2

    İstanbul’da korsan kitap operasyonu #3

    İstanbul’da korsan kitap operasyonu #4

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