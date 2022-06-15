Petrol
120.89
-0.23%
Euro
17.9855
-0.13%
Dolar
17.28
0.09%
Altın
1.014
0.99%
Borsa
2531
0.88%
Bitcoin
374.536
-5.26%
BTXN Coin
8.90
-2.09%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    İstanbul'da mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar ortaya çıktı

    Telefon dolandırıcılığıyla 67 milyon vurgun yapan çete çökertildi. Mağdurlardan birinin dolandırıcılara parayı verdiği anlar kameraya yansıdı.
    • 15.06.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 18:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar ortaya çıktı

    Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından dün 9  ilde düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları kişileri polis ve  savcı olduklarını söyleyerek kandırıp, dolandırıcılık yapan çete çökertildi.

    9 ilde eş zamanlı operasyon

    İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.

    Dolandırıcılara evlerini, mücevherlerini satıp verdi

    Şüphelilerin, iş kadını Nevra K.'yi  polis olduklarını söyleyerek kandırıp, 6 ay içinde toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Nevra K.'nin evlerini, mücevherlerini satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca Ceren A.'yı da telefonla arayarak 1 milyon lirasını aldıkları belirlendi.

    İstanbul'da mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar ortaya çıktı VİDEO

    İstanbul da mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar ortaya çıktı #1

    Görüntüleri ortaya çıktı

    Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde, Nevra K.'nin alışveriş merkezinde şüpheliyle buluşup, bir miktar para verdiği görüldü.

    DHA'nın haberine göre, şüphelilerin dolandırıcılık parasıyla aldıkları lüks otomobil ve evlere de polis tarafından el kondu. Yetkililer şu ana kadar 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde bir konut, bir benzin istasyonu, 1 kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el konulduğunu söyledi.

    Yetkililer, toplam 43 hedef şahsın bulunduğu operasyon kapsamında firar olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

    İstanbul da mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar ortaya çıktı #2

    İstanbul da mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar ortaya çıktı #3

    İstanbul da mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar ortaya çıktı #4

    İstanbul da mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar ortaya çıktı #5

    İstanbul da mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar ortaya çıktı #6


    İlginizi Çekebilir

    Mustafa Kutlu: Kitaplarımdaki kahramanlar benim arkadaşlarım
    Kitap

    Mustafa Kutlu: Kitaplarımdaki kahramanlar benim arkadaşlarım

    Büyükada'daki yolsuzluğu görüntülemek isteyen gazeteciye saldırdılar
    3. Sayfa

    Büyükada'daki yolsuzluğu görüntülemek isteyen gazeteciye saldırdılar

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir