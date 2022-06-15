Telefon dolandırıcılığıyla 67 milyon vurgun yapan çete çökertildi. Mağdurlardan birinin dolandırıcılara parayı verdiği anlar kameraya yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından dün 9 ilde düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları kişileri polis ve savcı olduklarını söyleyerek kandırıp, dolandırıcılık yapan çete çökertildi.

9 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.

Dolandırıcılara evlerini, mücevherlerini satıp verdi

Şüphelilerin, iş kadını Nevra K.'yi polis olduklarını söyleyerek kandırıp, 6 ay içinde toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Nevra K.'nin evlerini, mücevherlerini satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca Ceren A.'yı da telefonla arayarak 1 milyon lirasını aldıkları belirlendi.

İstanbul'da mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar ortaya çıktı VİDEO

Görüntüleri ortaya çıktı

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde, Nevra K.'nin alışveriş merkezinde şüpheliyle buluşup, bir miktar para verdiği görüldü.

DHA'nın haberine göre, şüphelilerin dolandırıcılık parasıyla aldıkları lüks otomobil ve evlere de polis tarafından el kondu. Yetkililer şu ana kadar 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde bir konut, bir benzin istasyonu, 1 kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el konulduğunu söyledi.

Yetkililer, toplam 43 hedef şahsın bulunduğu operasyon kapsamında firar olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

















