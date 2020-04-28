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    İstanbul'da mahyaların hazırlanma süreci görüntülendi

    450 yıllık Osmanlı geleneği olan mahyalar, üç ayların sonuncusu Ramazan ayında camileri süsledi.
    • REUTERS
    • 28.04.2020 - 12:48
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    İstanbul'da mahyaların hazırlanma süreci görüntülendi

    İstanbul'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, camilere mahyalar asıldı.

    Yeni Camii'deki hazırlık süreci, Reuters tarafından görüntülendi.

    CAMİLER, MAHYALARLA SÜSLENDİ

    Kablo, halat ve makaralarla birlikte minareye çıkan mahya ustaları, camileri süslemek için işe koyuldu.

    MAHYALARIN HAZIRLIK AŞAMASI

    Karşıdan karşıya halat atıp ipleri ve kabloları asan ekip, kontrol ettikleri ampülleri de böylece yerleştirmiş oldu.

    KORONAVİRÜS MESAJI

    Büyük Çamlıca Camii'ndeki mahyalar Türk bayrağına bürünmüş şekilde görüntülenirken, diğer camilerde "Hayat Eve Sığar" mesajıyla koronavirüs salgını konusunda tedbirler hatırlatıldı.

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