İstanbul'da mahyaların hazırlanma süreci görüntülendi

450 yıllık Osmanlı geleneği olan mahyalar, üç ayların sonuncusu Ramazan ayında camileri süsledi.

İstanbul'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, camilere mahyalar asıldı.

Yeni Camii'deki hazırlık süreci, Reuters tarafından görüntülendi.

CAMİLER, MAHYALARLA SÜSLENDİ

Kablo, halat ve makaralarla birlikte minareye çıkan mahya ustaları, camileri süslemek için işe koyuldu.

MAHYALARIN HAZIRLIK AŞAMASI

Karşıdan karşıya halat atıp ipleri ve kabloları asan ekip, kontrol ettikleri ampülleri de böylece yerleştirmiş oldu.

KORONAVİRÜS MESAJI

Büyük Çamlıca Camii'ndeki mahyalar Türk bayrağına bürünmüş şekilde görüntülenirken, diğer camilerde "Hayat Eve Sığar" mesajıyla koronavirüs salgını konusunda tedbirler hatırlatıldı.