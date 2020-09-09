İstanbul’da minibüslerde ayakta yolcu denetimi
- AA
- 09.09.2020 - 09:16
Vaka sayılarındaki artış sebebiyle, ilave tedbirler alınmaya başladı.
Bu tedbirler kapsamında ise toplu ulaşımda ayakta yolcu alımı yasaklandı.
Yasağın ardından da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.
YOLCU VE MASKE KONTROLÜ
Denetimlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.
Denetimlerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.
İstanbul’da minibüslerde ayakta yolcu denetimi
12 YERİNE 33 YOLCU ÇIKTI
Öte yandan, Esenyurt ilçesinde yapılan denetim sırasında ise ayakta yolcu taşıyan 12 kişi kapasiteli bir minibüste 33 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
Ekipler, bu minibüsçüye ceza uyguladı.