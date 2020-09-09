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    İstanbul’da minibüslerde ayakta yolcu denetimi

    İstanbul’da minibüslerde ayakta yolcu denetimi

    İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ayakta yolcu almanın yasaklandığı minibüslerde, denetim yapıldı.
    • AA
    • 09.09.2020 - 09:16
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    Vaka sayılarındaki artış sebebiyle, ilave tedbirler alınmaya başladı.

    Bu tedbirler kapsamında ise toplu ulaşımda ayakta yolcu alımı yasaklandı.

    Yasağın ardından da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

    YOLCU VE MASKE KONTROLÜ

    Denetimlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

    Denetimlerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.

    İstanbul’da minibüslerde ayakta yolcu denetimi

    12 YERİNE 33 YOLCU ÇIKTI

    Öte yandan, Esenyurt ilçesinde yapılan denetim sırasında ise ayakta yolcu taşıyan 12 kişi kapasiteli bir minibüste 33 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

    Ekipler, bu minibüsçüye ceza uyguladı.

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