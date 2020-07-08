Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan DGH'ye 30 Haziran'da operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şube ekipleri, Esenyurt ve Beyoğlu’nda araç ve marketlere molotofkokteyli ile saldıran M.O., H.A., Ö.Y., S.K., R.D., G.G., R.A. ve R.A. adlı 8 örgüt üyesi ve PKK/KCK’ın dağ kadrosuyla irtibatlı Z.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sorguları dün tamamlanan 9 şüpheli, kırsal kesimden gelen talimatla kent içinde eylem yaptıkları gerekçesiyle salı günü adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da PKK operasyonu: 9 şüphelinin 5'i tutuklandı ViDEO

5 TUTUKLU

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mahkemeye çıkarılan 4 örgüt üyesi, ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.

KAMERALARA YANSIDI

Diğer yandan örgüt üyelerinin karıştıkları eylemler, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Zanlıların, yoldan geçen araç ve vatandaşa rağmen ellerindeki molotofkokteylini market ve otomobillere attıkları ve olaydan sonra koşarak kaçtıkları görülüyor.