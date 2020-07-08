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- İstanbul’da PKK operasyonu: 9 şüphelinin 5'i tutuklandı
İstanbul’da PKK operasyonu: 9 şüphelinin 5'i tutuklandı
- İHA
- 08.07.2020 - 12:21
İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.
PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan DGH'ye 30 Haziran'da operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şube ekipleri, Esenyurt ve Beyoğlu’nda araç ve marketlere molotofkokteyli ile saldıran M.O., H.A., Ö.Y., S.K., R.D., G.G., R.A. ve R.A. adlı 8 örgüt üyesi ve PKK/KCK’ın dağ kadrosuyla irtibatlı Z.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Sorguları dün tamamlanan 9 şüpheli, kırsal kesimden gelen talimatla kent içinde eylem yaptıkları gerekçesiyle salı günü adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da PKK operasyonu: 9 şüphelinin 5'i tutuklandı ViDEO
5 TUTUKLU
Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mahkemeye çıkarılan 4 örgüt üyesi, ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.
KAMERALARA YANSIDI
Diğer yandan örgüt üyelerinin karıştıkları eylemler, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Zanlıların, yoldan geçen araç ve vatandaşa rağmen ellerindeki molotofkokteylini market ve otomobillere attıkları ve olaydan sonra koşarak kaçtıkları görülüyor.