Dolar
6.8644
0.0977%
Euro
7.74
0.0387%
Altın
1802.24
0.405%
Borsa
119561.51
0.1865%
G. Altın
397.246
0.3219%
Bitcoin
63646.63
0.3152%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    İstanbul’da PKK operasyonu: 9 şüphelinin 5'i tutuklandı

    Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 08.07.2020 - 12:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da PKK operasyonu: 9 şüphelinin 5'i tutuklandı

    İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan DGH'ye 30 Haziran'da operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şube ekipleri, Esenyurt ve Beyoğlu’nda araç ve marketlere molotofkokteyli ile saldıran M.O., H.A., Ö.Y., S.K., R.D., G.G., R.A. ve R.A. adlı 8 örgüt üyesi ve PKK/KCK’ın dağ kadrosuyla irtibatlı Z.A.'yı yakalayarak gözaltına almıştı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Sorguları dün tamamlanan 9 şüpheli, kırsal kesimden gelen talimatla kent içinde eylem yaptıkları gerekçesiyle salı günü adliyeye sevk edildi.

    İstanbul’da PKK operasyonu: 9 şüphelinin 5'i tutuklandı ViDEO

    5 TUTUKLU

    Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, mahkemeye çıkarılan 4 örgüt üyesi, ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.

    KAMERALARA YANSIDI

    Diğer yandan örgüt üyelerinin karıştıkları eylemler, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Zanlıların, yoldan geçen araç ve vatandaşa rağmen ellerindeki molotofkokteylini market ve otomobillere attıkları ve olaydan sonra koşarak kaçtıkları görülüyor.

    İstanbul’da PKK operasyonu: 9 şüphelinin 5'i tutuklandı #1

    Görüş Bildir