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    İstanbul'da sağanak etkisini gösteriyor

    İstanbul'da sağanak etkisini gösteriyor

    İstanbul'da beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından sağanak ve dolu uyarısı yapılmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 22:25
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 22:32
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    İstanbullulara Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nin yaptığı sağanak ve dolu uyarısı bu gece itibariyle şiddetini gösteriyor.

    Vatandaşlar etkilendi

    Avrupa ve Anadolu yakasında gök gürültülü sağanak ulaşımı etkileyerek vatandaşları zor duruma soktu.

    Gece karanlığını adeta aydınlatan şimşek görüntüleri kameralara yansıdı. Duraklarda evlerine gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

    Uyarılar yapıldı

    Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

    İstanbul'da sağanak etkisini gösteriyor - Video

    "Cuma akşam saatlerine kadar etkili olacak"

    AKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

    "İstanbul’da ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabilir. Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor.”

    İstanbul da sağanak etkisini gösteriyor #1

    İstanbul da sağanak etkisini gösteriyor #2


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