İstanbul'da beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından sağanak ve dolu uyarısı yapılmıştı.

İstanbullulara Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nin yaptığı sağanak ve dolu uyarısı bu gece itibariyle şiddetini gösteriyor.

Vatandaşlar etkilendi

Avrupa ve Anadolu yakasında gök gürültülü sağanak ulaşımı etkileyerek vatandaşları zor duruma soktu.

Gece karanlığını adeta aydınlatan şimşek görüntüleri kameralara yansıdı. Duraklarda evlerine gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Uyarılar yapıldı

Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

İstanbul'da sağanak etkisini gösteriyor - Video

"Cuma akşam saatlerine kadar etkili olacak"

AKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul’da ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabilir. Cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunması öneriliyor.”