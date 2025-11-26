İstanbul'da şarjda olan elektrikli araç alev alarak patladı

İstanbul'da saat 22.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi E-5 yan yol Büyükçekmece istikametindeki bir akaryakıt istasyonunda şarja takılı halde bulunan elektrikli araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak patladı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA ARAÇ ALEV ALDI

Patlamanın ardından istasyonda kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan aracın alevli yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

"BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ GELDİ"

Oğuzhan Yıldız isimli vatandaş şöyle dedi:

"Ben yan binada çalışıyorum. İşten çıktım, adımımı attım, büyük bir patlama sesi geldi. Endişelendik. Büyük bir alev gördüm. Benzinlik olunca endişelendik, benzinlikte mi bir şey oldu diye. Araba kendi kendine patlamış galiba, itfaiye çabuk geldi hemen söndürdüler. Elektrikli arabaymış, sanırım bataryadan bir sıkıntı çıkmış"