Seyir halinde olan bir taksi şoförü, aracında müşteriler olmasına rağmen at yarışı oynadı. Görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şoförü yakalayarak trafikten men etti.

Dün Ensonhaber WhatsApp ihbar hattına gelen bir görüntü, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.

İstanbul Bahçelievler'de bir taksi şoförü, aracına müşteri aldıktan sonra seyir halinde ilerlerken at yarışı oynamaya başladı. Taksi şoförü akan trafikte, aracın içinde müşteriler olmasına rağmen aldırış etmeden at yarışı oynaması şaşkınlık yarattı.

Umursamaz davranışıyla hem araç içinde olan yolcuların canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını hiçe sayan şoförün o anları, taksideki müşteri tarafından görüntülendi.

Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici- İZLE

SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, taksi şoförünün yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi.

"18.08.2020 tarihinde 'İstanbulda araç kullanırken at yarışı oynayan taksici pes dedirtti' başlığıyla basına yansıyan görüntüler incelenmiş, yapılan incelemeler sonucu 34 TDT 59 plakalı araç sürücüsü M. S. olduğu tespit edilmiştir. Sürücüye K.T.K'nın 73/A ( Saygısız araç kullanmak ) ve EK2/5 ( Belediye ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak ) maddelerinden 1360₺ cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edilmiş, sürücünün ehliyetine K.T.K 45 ve K.T.Y 90 maddelerine istinaden Sağlık şartlarını yerine getirinceye kadar sürücü belgesi geçici süreyle iptal edilmiş olup, şahıs T.C.K nın 179/2 maddesinden adli işlemler yapılmak üzere Bahçelievler Polis Merkezine teslim edilmiştir."

İstanbul'da seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförüne ceza geldi ViDEO

