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    İstanbul'da sıcaktan bunalanlar boğaza akın etti

    İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Sarıyer Kireç Burnu'nu doldururdu.
    • DHA
    • 01.08.2021 - 17:18
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    İstanbul'da sıcaktan bunalanlar boğaza akın etti

    İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti.

    Sahile gelenler denize girip yüzerken, sahilde yoğunluk olduğu görüldü.

    BOĞAZIN SERİN SULARINA ATLADILAR

    Kimi ağaçların altında oturmayı tercih ederken kimi de boğazın serin sularına atladı. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri yemekleri yedi.

    Sahile gelenler Kireçburnu sahilinin estiği ve Boğaz suyunun serin olduğu için tercih ettiğini söyledi.

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