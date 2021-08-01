İstanbul'da sıcaktan bunalanlar boğaza akın etti

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Sarıyer Kireç Burnu'nu doldururdu.

İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti.

Sahile gelenler denize girip yüzerken, sahilde yoğunluk olduğu görüldü.

BOĞAZIN SERİN SULARINA ATLADILAR

Kimi ağaçların altında oturmayı tercih ederken kimi de boğazın serin sularına atladı. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri yemekleri yedi.

Sahile gelenler Kireçburnu sahilinin estiği ve Boğaz suyunun serin olduğu için tercih ettiğini söyledi.

































