Dolar
7.2206
-1.0537%
Euro
8.5131
-1.6804%
Altın
1930.41
-0.853%
Borsa
1139.32
1.1111%
G. Altın
448.779
-1.7883%
Bitcoin
84783.83
-3.0816%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda yabani hayvanlar ele geçirildi

    İstanbul'da silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelinin evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ticareti özel izne tabi olan çok sayıda tropik hayvana da el konuldu.
    • AA
    • 21.08.2020 - 13:55
    • Güncelleme : 21.08.2020 - 13:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda yabani hayvanlar ele geçirildi

    İstanbul'da, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ç. isimi kişinin atölyede yasa dışı şekilde ürettiği çok sayıda silahı piyasaya sürdüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    Soruşturma kapsamında Güngören ve Silivri'de 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheli gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Adreslerde yapılan aramalarda 3 av tüfeği, 1 namlusu değiştirilmiş tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 68 mermi, 14 sürgü, 1 namlu, 1 zımpara makinesi ve 1 lazer makinesi ile çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

    İstanbul da silah kaçakçılığı operasyonunda yabani hayvanlar ele geçirildi #1

    ALINIP SATILMASI YASAK YABANİ HAYVANLARA EL KONULDU

    Ayrıca şüphelinin Silivri'deki evinin bahçesinde bulunan ve "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan çok sayıda puma, iguana, savannah kedisi, tavus kuşu, deve kuşu, rakun, flamingo ve yabani kaza da el konuldu.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    El konulan tropik hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Silah kaçakçılığı operasyonunda yabani hayvanlar ele geçirildi VİDEO

    İstanbul da silah kaçakçılığı operasyonunda yabani hayvanlar ele geçirildi #2

    İstanbul da silah kaçakçılığı operasyonunda yabani hayvanlar ele geçirildi #3

    İstanbul da silah kaçakçılığı operasyonunda yabani hayvanlar ele geçirildi #4

    İstanbul da silah kaçakçılığı operasyonunda yabani hayvanlar ele geçirildi #5

    İstanbul da silah kaçakçılığı operasyonunda yabani hayvanlar ele geçirildi #6

    İstanbul da silah kaçakçılığı operasyonunda yabani hayvanlar ele geçirildi #7

    İstanbul da silah kaçakçılığı operasyonunda yabani hayvanlar ele geçirildi #8

    Görüş Bildir