İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İHA
İstanbul'un Güngören ilçesinde saat 19.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde bir iş yerinin önünde, Signatullah U., iddiaya göre nişanlısının çalıştığı kuaför dükkanı yakınlarında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Bacağından yaralandı
Bacağına kurşun isabet eden Signatullah U. yaralanırken, seken kurşunlardan biri doğalgaz panosuna isabet ederek patlamaya neden oldu.
Şüpheli aranıyor
İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekipler doğalgaz panosunu onardı. Ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)