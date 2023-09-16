İstanbul'da silahlı saldırı: 1 yaralı İstanbul Güngören’de bir iş yerinin önünde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 1 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'un Güngören ilçesinde saat 19.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde bir iş yerinin önünde, Signatullah U., iddiaya göre nişanlısının çalıştığı kuaför dükkanı yakınlarında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralandı

Bacağına kurşun isabet eden Signatullah U. yaralanırken, seken kurşunlardan biri doğalgaz panosuna isabet ederek patlamaya neden oldu.

Şüpheli aranıyor

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekipler doğalgaz panosunu onardı. Ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)