İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı seferler durduruldu

AA
İstanbul'da Beyazıt-Sultanahmet güzergahında, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Bugün düzenlenen yürüyüş nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda sefer yapılamıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Beyazıt-Sultanahmet güzergahındaki yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda tramvay seferleri yeniden düzenlendi.
KABATAŞ-EMİNÖNÜ VE YUSUFPAŞA-BAĞCILAR AKTİF
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları olarak gerçekleştiriliyor.
Buna göre; Aksaray, Laleli-Üniversite, Beyazıt, Çemberlitaş, Sultanahmet, Gülhane, Sirkeci durakları geçici olarak servis dışı kalacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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