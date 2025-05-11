İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı seferler durduruldu

AA

İstanbul'da Beyazıt-Sultanahmet güzergahında, İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Bugün düzenlenen yürüyüş nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda sefer yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Beyazıt-Sultanahmet güzergahındaki yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda tramvay seferleri yeniden düzenlendi.

KABATAŞ-EMİNÖNÜ VE YUSUFPAŞA-BAĞCILAR AKTİF

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları olarak gerçekleştiriliyor.

Buna göre; Aksaray, Laleli-Üniversite, Beyazıt, Çemberlitaş, Sultanahmet, Gülhane, Sirkeci durakları geçici olarak servis dışı kalacak.