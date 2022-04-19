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    İstanbul'da taksi şoförü kadın turisti darbetti

    İstanbul'da taksi şoförü kadın turisti darbetti

    İstanbul Ataşehir'de Fransa uyruklu bir kadın turist ile tartışmaya başlayan taksi şoförü kadını darbettikten sonra yere fırlattı.
    • 19.04.2022 - 20:17
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 20:38
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    Saat 14.00 sıralarında İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yaşanan olayda, Fransa uyruklu 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Avrupa Yakası'nda bir adrese gitmek için taksiye bindi.

    İddiaya göre, taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı.

    Turist kadın ile şoför arasında kavga çıktı

    Şoförün kendisinden Avrasya Tüneli ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma çıktı. Fransa uyruklu kadın, 70 liralık taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek, polis çağıracağını söyledi.

    İstanbul'da taksi şoförü kadın turisti darbetti VİDEO

    Kadın turisti yere fırlattı

    DHA'nın haberine göre bunun üzerine taksi şoförü araçtan inen kadın yolcunun yanına geldi ve kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından kadını yere fırlattı. Bu esnada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu.

    Çığlıklar atan kadın, taksinin ön camına vurduktan sonra hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi. Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken kadın yolcu, yere düştü.

    Şoförden şikayetçi oldu

    Kadın daha sonra Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne giderek şoförden şikayetçi oldu. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    İstanbul da taksi şoförü kadın turisti darbetti #1

    Gözaltına alındı

    Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksinin plakasından şoför Ercan Yaman'a ulaşarak ifade vermek üzere karakola davet etti. Bir süre sonra karakola gelen Yaman, gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede Ercan Yaman'ın, kadının da kendisine saldırdığını ve ondan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

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    "Bunun yaptığı tamamen çirkin ve yanlış"

    Bir mahalle sakini, "Bayanı bayağı bir sürüklemiş. Ben de bir taksiciyim. Bunun yaptığı tamamen çirkin ve yanlış. Ben ceza almasını istiyorum. Bu taksiciliğe yakışmayan bir şey. Ücret konusunda bin lira meselesi geçmiş. Kadının beyanı o. Ama nasıl ben görmedim" dedi.

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