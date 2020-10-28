İstanbul'da tatil trafiği başladı
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini, hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
- DHA
- 28.10.2020 - 16:53
- Güncelleme : 28.10.2020 - 17:47
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip, 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı.
İstanbul trafiğindeki yoğunluk da arttı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.
DURMA NOKTASINA GELDİ
Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 karayolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.
Saat 17.30 itibarıyla trafik yoğunluğu 53'e yaklaştı.