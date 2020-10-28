İstanbul'da tatil trafiği başladı

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini, hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip, 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı.

İstanbul trafiğindeki yoğunluk da arttı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.

DURMA NOKTASINA GELDİ

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 karayolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Saat 17.30 itibarıyla trafik yoğunluğu 53'e yaklaştı.











