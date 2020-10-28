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    İstanbul'da tatil trafiği başladı

    İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini, hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
    • DHA
    • 28.10.2020 - 16:53
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 17:47
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    İstanbul'da tatil trafiği başladı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip, 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı.

    İstanbul trafiğindeki yoğunluk da arttı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.

    DURMA NOKTASINA GELDİ

    Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 karayolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.

    Saat 17.30 itibarıyla trafik yoğunluğu 53'e yaklaştı.

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