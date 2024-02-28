İstanbul'da tekstil imalathanesinde korkutan yangın Avcılar’da 4 katlı tekstil imalathanesinde çıkan yangın büyüyerek tüm binayı sardı. İtfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale ederek kontrol altına aldı.

İHA

İstanbul'da saat 19.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Dinçer Sokak üzerinde, 4 katlı tekstil imalathanesinin bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın 2 araca sıçradı

Yangın büyüyerek tüm binayı sararken alevler binanın yanında bulunan park halindeki 2 araca sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen iki araca ve yanan binaya müdahale etti.

Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Sokak üzerindeki binalar tedbir amacıyla tahliye edilirken dumandan etkilenen iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yanan iki araç, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülürken kullanılamaz hale geldi.

Yangın kontrol altında

Yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)