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    İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı

    İstanbul'un bazı ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 10:18
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    İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı

    İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine yönelik olarak; Fatih, Ataşehir, Sarıyer, Bakırköy, Beykoz, Eyüp, ve Kağıthane ilçelerinde denetimler yapıldı.

    EKİPLER DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

    Denetim noktalarından birisi, Kadıköy Bostancı köprü üzerinde gerçekleştirildi.

    Ekipler sürücülerin evrak kontrolünü yaparken, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti.

    İstanbul'da toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı VİDEO

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı #1

    SOSYAL MESAFEYİ İHLAL

    Polis, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.

    Topu taşıma araçlarında denetimler devam ederken, durakta toplu taşıma binmek isteyen vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı #2

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı #3

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı #4

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