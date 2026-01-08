İstanbul'da fırtına etkili oluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul genelinde şiddetli rüzgar etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı binalarda çatı uçmaları meydana gelirken çok sayıda ağaç da devrildi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin çatısındaki yalıtım malzemeleri, rüzgarın etkisiyle savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tehlike oluşturan malzemeleri kaldırmak için çalışma başlattı.

AĞAÇLAR, ÇATILAR DEVRİLDİ

Büyükçekmece ve Bakırköy'de ise farklı noktalarda çok sayıda ağaç devrildi.

Fatih Mahallesi'nde bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta hasar oluşurken ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Avcılar'da şiddetli rüzgârın etkisiyle binanın dış cephesindeki kaplama ile çatının bir bölümü, yerinden koparak aşağıya düştü.

Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, olay anı cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri aldı.

Görgü tanığı Saffet Gümüş, "Ofiste oturuyordum. Bir anda ses duydum. Dedim herhalde kıyamet kopuyor. Karşıya baktım, bir vatandaş zor anlar yaşıyordu.

Korkunç bir olaydı. Vatandaş kıl payı kurtuldu. Şükürler olsun şu an can kaybı falan yok. Maddi hasar var. Polis burada, AFAD gelecek. Tek tesellimiz can kaybının olmaması." dedi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.