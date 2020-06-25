İstanbul'da vapurlar günde 6 saat 5 kuruş oluyor

Şehir hatları vapurları, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) bugün yapılan toplantısında alınan karara göre; İstanbul'da Üsküdar-Eminönü, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Beşiktaş ve Adalar hariç uğramalı hatlarda bilet ücreti, 31 Ağustos'a kadar 5 kuruşa indiriliyor.

Uygulama 10.00-16.00 saatleri arasında geçerli olacak.

ADALAR MUAF TUTULDU

Bu uygulamayla sabah saatlerindeki yoğunluğu azaltmak ve deniz ulaşımının özendirilmesi amaçlanırken, Adalar'a yapılan seferler bu uygulamadan muaf tutulacak.

"5 KURUŞA DÜŞÜRDÜK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Daha çok vapur, daha çok deniz ulaşımı. Şehir hatları vapurlarımızın kullanım ücretlerini, deniz ulaşımını yaygınlaştırmak ve esnek çalışma saatlerini teşvik etmek amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arası 5 kuruşa düşürdük." değerlendirmesinde bulundu.