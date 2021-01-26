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    İstanbul'da yabancılara ikamet sınırlaması

    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların belli koşullar dışında ikamet başvurularının, 15 Ocak'tan itibaren kabul edilmeyeceğini bildirdi.
    • AA
    • 26.01.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 13:16
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    İstanbul'da yabancılara ikamet sınırlaması

    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih ve Esenyurt ilçelerinde yabancılar tarafından ikamet izni amacıyla yapılacak başvurulara "sınırlama" getirildiği belirtildi.

    15 OCAK SON GÜN

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Fatih ilçesi için 6458 sayılı Kanunun 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatırım amaçlı) kapsamındaki kısa dönem ikamet izni talepleri ile Fatih ilçesindeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak üzere, Esenyurt ilçesi için 6458 sayılı Kanunun 31'inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatırım amaçlı) ve taşınmazın Esenyurt ilçesinde olması koşuluyla aynı maddenin (b) bendi (taşınmaz amaçlı) kapsamındaki kısa dönem ikamet izni talepleri ile Esenyurt ilçesindeki üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet izni talepleri hariç olmak üzere Esenyurt ve Fatih ilçelerinde 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren yapılan ilk başvurular kabul edilmeyecektir."

    İstanbul da yabancılara ikamet sınırlaması #1

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