İstanbul'da yasak denetimleri gece de devam ediyor

İstanbul'da yasak denetimleri gece de devam ediyor

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4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekipleri gece saatlerinde de denetimlerini sürdürdü.

15 şehirde koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı polis ekiplerince tüm şehirlerde denetleniyor.

İstanbul genelinde de 39 ilçede ana noktalarda denetim yapan polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücülerin evraklarını kontrol etti.

Denetim yapılan noktalardan birisi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.

EVRAK VE KİMLİK KONTROLÜ

Anadolu yakasından Avrupa yakasına kurulan kontrol noktasında polis ekipleri, araçları durdurarak sürücülerinin evrak ve kimlik kontrollerini yaptı.

Sokağa çıkma izni bulunan sürücülere izin verilirken yasağı ihlal ettiği tespit edilen sürücülere ise cezayı işlem uygulanıyor.





















