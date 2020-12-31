İstanbul'da yeni yıl trafiği başladı

Yılbaşına saatler kala toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Türkiye genelinde yılbaşı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün, saat 21.00 itibarıyla 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak.

Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde toplu taşıma ve trafikte yoğunluk meydana geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Öğle saatlerinde resmi tatilinin başlaması nedeniyle işlerinden ve yılbaşı alışverişi yapmak için trafiğe çıkan sürücüler, D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik durma noktasına geldi VİDEO

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YÜZDE 62'LERİ GÖRDÜ

Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 62'lere kadar arttığı görüldü.

YAYA YOĞUNLUĞU DA YAŞANIYOR

Vatandaşların daha kısa sürede evlerine ulaşmak için metrobüsleri tercih ettikleri görüldü. Metrobüs hatlarında ve üst geçitlerinde yaya yoğunluğu yaşandı.





















