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    İstanbul'da yeni yıl trafiği başladı

    Yılbaşına saatler kala toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşanmaya başlandı.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 16:13
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 18:24
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    İstanbul'da yeni yıl trafiği başladı

    Türkiye genelinde yılbaşı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün, saat 21.00 itibarıyla 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak.

    Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde toplu taşıma ve trafikte yoğunluk meydana geldi.

    TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI

    Öğle saatlerinde resmi tatilinin başlaması nedeniyle işlerinden ve yılbaşı alışverişi yapmak için trafiğe çıkan sürücüler, D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

    80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafik durma noktasına geldi VİDEO

    İstanbul da yeni yıl trafiği başladı #1

    YÜZDE 62'LERİ GÖRDÜ

    Trafik neredeyse durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluğun yüzde 62'lere kadar arttığı görüldü.

    İstanbul da yeni yıl trafiği başladı #2

    YAYA YOĞUNLUĞU DA YAŞANIYOR

    Vatandaşların daha kısa sürede evlerine ulaşmak için metrobüsleri tercih ettikleri görüldü. Metrobüs hatlarında ve üst geçitlerinde yaya yoğunluğu yaşandı.

    İstanbul da yeni yıl trafiği başladı #3

    İstanbul da yeni yıl trafiği başladı #4

    İstanbul da yeni yıl trafiği başladı #5

    İstanbul da yeni yıl trafiği başladı #6

    İstanbul da yeni yıl trafiği başladı #7

    İstanbul da yeni yıl trafiği başladı #8

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