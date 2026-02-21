Okan Buruk, Victor Osimhen'in son durumunu açıkladı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu mücadele öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

"JUVE MAÇLARI SONRASI ZORDUR"

Özgüvenlerinin yüksek olduğunu söyleyen Buruk, "Juve maçları sonrası zordur. Ancak, şöyle bir avantajımız var, bugünkü kadroda oyuncu sayısının çokluğu ve aynı kalitede oynayacak oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle değişim yapabiliyoruz. Birçok oyuncu taze. İçeride çok önemli bir yarış var. Özgüvenimiz yüksek. Ayaklarımızın da yere basması önemli, hem bugün hem çarşamba." dedi.

"PUAN FARKINI KAYBETMEK İSTEMİYORUZ"

Puan farkı ile ilgili konuşan deneyimli hoca, "Ligde öndeyiz ama puan farkını kaybetmek istemiyoruz. Avrupa'da aldığımız sonuçla 3 kulvarda gitmemizi sağlayacak." ifadelerini kullandı.

OSIMHEN'İN SON DURUMU

Osimhen'in son durumu hakkında açıklama yapan Buruk, "Eksiğimiz Osimhen, dizinde ağrısı vardı, riske etmek istemedik. Daha önce böyle bir ağrıda oynattık. Bugün ağrısının çok olduğunu söyleyince risk almadık. Yorgun oyuncular vardı. Değişiklikler yaptık." sözlerini sarf etti.