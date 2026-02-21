Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Olympiakos, Panetolikos'u yendi

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında Olympiakos'un Panetolikos'u 2-0 yendiği maçı 1 golle tamamladı.
Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında Olimpiakos, Pire'deki Georgios Karaiskaki Stadı'nda Panetolikos'u konuk etti.
Mücadelenin 37. dakikasında Lorenzo Pirola'nın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 89. dakikada kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
BU SEZON 7. GOLÜNÜ ATTI
Yusuf Yazıcı, Süper Lig'deki ikinci golünü atarken bu sezon Olimpiakos formasıyla 7 gole ulaştı.
OLYMPIAKOS, LİDERLİĞE ÇIKTI
Bu sonuçla Olympiakos, Süper Lig'de puanını 50'ye çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Panetolikos ise 21 puanda kaldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi