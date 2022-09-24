İBB'ye ait ilk katlı otopark için yıkım kararı alındı. Ekim ayında başlayacak olan çalışmaların ardından bölgeye meydan ve zemin katlı otoparkın yapılmasına karar verildi.

600 araç kapasiteli katlı otopark, 46 yıldır İstanbulluların hizmetindeydi.

Meydan Projesi kapsamında yıkımına karar verilen megakentin ilk katlı otoparkının yerine meydan ve zemin altı otopark yapılmasına karar verildi.

Günde bin 500 aracı karşılıyordu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Karaköy’deki 7 katlı otopark, günde bin 500 araca hizmet veriyordu.

Karaköy'de bulunan otopakın, bölgenin trafik sıkışıklığını büyük ölçüde engellediği biliniyordu.

Gece satlerinde giriş kapısı kapatıldı

Ekim ayında başlayacak yıkım çalışmaları doğrultusunda, meşhur ilk katlı otopark, saat 00.00 itibarıyla işletmeye kapatıldı.

Giriş kapısı ekipler tarafından kapatılırken, tüm araç sahiplerine ve abonelere de bilgi verildi.

İstanbul’un ilk katlı otoparkı işletmeye kapatıldı VİDEO



Araçlar pazar günü çıkarılacak

DHA'nın aktarımına göre; otopark içerisindeki araçlar 25 Eylül Pazar günü çıkarılacak.





