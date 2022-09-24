İstanbul’un ilk katlı otoparkı işletmeye kapatıldı
- 24.09.2022 - 09:24
- Güncelleme : 24.09.2022 - 09:34
600 araç kapasiteli katlı otopark, 46 yıldır İstanbulluların hizmetindeydi.
Meydan Projesi kapsamında yıkımına karar verilen megakentin ilk katlı otoparkının yerine meydan ve zemin altı otopark yapılmasına karar verildi.
Günde bin 500 aracı karşılıyordu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Karaköy’deki 7 katlı otopark, günde bin 500 araca hizmet veriyordu.
Karaköy'de bulunan otopakın, bölgenin trafik sıkışıklığını büyük ölçüde engellediği biliniyordu.
Gece satlerinde giriş kapısı kapatıldı
Ekim ayında başlayacak yıkım çalışmaları doğrultusunda, meşhur ilk katlı otopark, saat 00.00 itibarıyla işletmeye kapatıldı.
Giriş kapısı ekipler tarafından kapatılırken, tüm araç sahiplerine ve abonelere de bilgi verildi.
İstanbul’un ilk katlı otoparkı işletmeye kapatıldı VİDEO
Araçlar pazar günü çıkarılacak
DHA'nın aktarımına göre; otopark içerisindeki araçlar 25 Eylül Pazar günü çıkarılacak.