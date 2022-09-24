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    İstanbul’un ilk katlı otoparkı işletmeye kapatıldı

    İBB'ye ait ilk katlı otopark için yıkım kararı alındı. Ekim ayında başlayacak olan çalışmaların ardından bölgeye meydan ve zemin katlı otoparkın yapılmasına karar verildi.
    • 24.09.2022 - 09:24
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 09:34
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    İstanbul’un ilk katlı otoparkı işletmeye kapatıldı

    600 araç kapasiteli katlı otopark, 46 yıldır İstanbulluların hizmetindeydi.

    Meydan Projesi kapsamında yıkımına karar verilen megakentin ilk katlı otoparkının yerine meydan ve zemin altı otopark yapılmasına karar verildi.

    Günde bin 500 aracı karşılıyordu

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Karaköy’deki 7 katlı otopark, günde bin 500 araca hizmet veriyordu.

    Karaköy'de bulunan otopakın, bölgenin trafik sıkışıklığını büyük ölçüde engellediği biliniyordu.

    İstanbul’un ilk katlı otoparkı işletmeye kapatıldı #1

    Gece satlerinde giriş kapısı kapatıldı

    Ekim ayında başlayacak yıkım çalışmaları doğrultusunda, meşhur ilk katlı otopark, saat 00.00 itibarıyla işletmeye kapatıldı.

    Giriş kapısı ekipler tarafından kapatılırken, tüm araç sahiplerine ve abonelere de bilgi verildi.

    İstanbul’un ilk katlı otoparkı işletmeye kapatıldı VİDEO

     

    İstanbul’un ilk katlı otoparkı işletmeye kapatıldı #2

    Araçlar pazar günü çıkarılacak

    DHA'nın aktarımına göre; otopark içerisindeki araçlar 25 Eylül Pazar günü çıkarılacak.

    İstanbul’un ilk katlı otoparkı işletmeye kapatıldı #3

    İstanbul’un ilk katlı otoparkı işletmeye kapatıldı #4


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