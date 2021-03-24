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    İstanbul'un köprüleri, Pakistan Milli Günü için renklendi

    Pakistan Milli Günü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Pakistan bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.
    • AA
    • 24.03.2021 - 05:15
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 06:27
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    İstanbul'un köprüleri, Pakistan Milli Günü için renklendi

    Bağlarını pekiştiren iki kardeş ülke Türkiye ve Pakistan, önemli günlerinde karşılıklı destek mesajlarını sürdürüyor.

    KÖPRÜLER, PAKİSTAN MİLLİ GÜNÜ İÇİN AYDINLATILDI

    Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM ve YSS köprüleri, bu kez de 23 Mart'ta Pakistan'ın Milli Günü için renklendirildi.

    Yeşil ve beyaz renge bürünen FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.

    İstanbul'un köprüleri, Pakistan Milli Günü için renklendi-Video

    İstanbul un köprüleri, Pakistan Milli Günü için renklendi #1

    İstanbul un köprüleri, Pakistan Milli Günü için renklendi #2

    İstanbul un köprüleri, Pakistan Milli Günü için renklendi #3

    İstanbul un köprüleri, Pakistan Milli Günü için renklendi #4

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