Pakistan Milli Günü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Pakistan bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.

Bağlarını pekiştiren iki kardeş ülke Türkiye ve Pakistan, önemli günlerinde karşılıklı destek mesajlarını sürdürüyor.

KÖPRÜLER, PAKİSTAN MİLLİ GÜNÜ İÇİN AYDINLATILDI

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM ve YSS köprüleri, bu kez de 23 Mart'ta Pakistan'ın Milli Günü için renklendirildi.

Yeşil ve beyaz renge bürünen FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.

İstanbul'un köprüleri, Pakistan Milli Günü için renklendi-Video