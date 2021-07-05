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İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme açıklarında Türk kara sularına itilen 40, Seferihisar açıklarında ise botun arızalanması nedeniyle yardım isteyen 41 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.