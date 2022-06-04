İzmir Büyükşehir Belediyesi konutlarına yerleştirilen depremzedeler, yıl sonuna kadar süre istedi

30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası belediye konutlarına yerleştirilen ve 20 Temmuz'da evleri boşaltmaları istenen aileler, yeni evleri yapılana kadar süre talep etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesince depremin ardından 1 yıllığına Karabağlar ilçesindeki Uzundere Konutları'na yerleştirilerek elektrik, su ve kira giderleri de karşılanan 224 aile, 1 yılın dolmasından sonra da evlerde oturmaya devam etti.

"20 Temmuz'a kadar evleri boşaltın" denildi

Büyükşehir Belediyesi yetkililerince 6 ay daha süre tanınan ailelere, 20 Temmuz itibarıyla evleri boşaltmaları istendi. Bunun üzerine deprem mağdurları, TOKİ tarafından yapılan konutların yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirterek mevcut evlerde oturmaya devam etmek için imza topladı.

"4-5 aylığına bizi mağdur etmesinler"

Enver Kortulu, depremde Buca ilçesindeki evlerinin ağır hasar gördüğünü, sonrasında Belediye tarafından kendilerine daire tahsis edildiğini söyledi.

Deprem nedeniyle tüm eşyalarının enkazda kaldığını aktaran Kortulu, "Belediye yetkilileri bizi burada 1,5 yıldır idare ettiler. Birkaç aylığına daha bize sabretmeleri lazım. Bizim konutlarımız yılbaşından önce bitecek dendi. Birkaç aylığına mağdur etmesinler. Gerekiyorsa kira verelim ama 4-5 ay için taşınmamız bizi mağdur edecek. TOKİ tarafından bizim için inşa edilen evler yıl sonuna kadar tamamlanacak." dedi.

"Evim bittiği gün çıkarım"

İsmail Erçaylap da Bayraklı ilçesindeki binalarının depremde 8 kolonunun patladığını, eşyalarını alamadan evden çıktıklarını belirtti.

Binanın daha sonra yıkıldığını bildiren Erçaylap, "Biz eve girip içerisinden 1 tane iğne dahi alamadık. Tüm eşyalarımız gitti. Depremden sonra çadıra çıktık. Bize buradaki evi teklif ettiler. Çocuğum da engelli olduğu için burayı tercih ettik. Allah razı olsun 1 yıllığına diye buraya aldılar. Yanlış bir şey yok ama bizim ricamız var. Oradaki evlerimiz bitmek üzere. Eğer çok yakın zamanda teslim edilecekse bize dayansınlar, sonra çıkalım. Benim evim bittiği gün çıkarım." şeklinde konuştu.