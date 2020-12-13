İzmir depreminde kaybolan kedisine 42 gün sonra kavuştu

İzmir Karşıyaka'da iki bina arasına sıkışan "Aşık" adlı kedi, belediye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarılırken, sahibi duygusal anlar yaşadı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Tuna Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Saymaz’ın Aşık ve Maşuk isimli iki kedisi vardı.

30 Ekim’de meydana gelen depremde Saymaz’ın yaşadığı binada hasar meydana geldi.

Saymaz, depremin ardından Maşuk isimli kedisine kavuşurken, Aşık isimli kedisini ise kaybetti.

İKİ BİNA ARASINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Tam 42 gündür kedisini arayan Saymaz, dün akşam kayıp kedisine de kavuştu. 5 gün önce iki bina arasında olduğu fark edilen Aşık için Karşıyaka Belediyesi harekete geçti.

Duvar kırılmadan kedinin kurtarılamayacağı sonucuna varan belediye ekipleri, Karşıyaka Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü mühendislerinin görüşünü alarak binanın taşıyıcı bölümlerine zarar vermeden kırma işleminin gerçekleşeceği noktanın belirlenmesini sağladı.

Ardından destek istediği İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaklaşık 1 saat süren operasyonla duvarı delerek kediyi kurtardı.

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"HEP DUA ETTİM"

Aşık’ın sahibi Yasemin Saymaz, “Aşık ve Maşuk isimli kardeş iki kedim vardı. Aşık depremden bu yana kayıptı. Deprem sırasında ben evde değildim. Depremde iki bina arasında yarık açıldı. Aşık büyük ihtimalle deprem sırasında balkondaydı ve açılan yarıktan içeri girdi. Apartman 20 gündür kapalıydı. Hep dua ettim. ‘Allah’ım sahibi sensin, ben değilim. Sen verdin, sen aldın, sen bilirsin’ dedim. Çok aradım, bulamadım ama yaşadığından emindim. Kendimi teslim ettim. Aşık’ın mamalarını hep kuşlar alır götürürdü. Kuşların kedi mamasını yemesine şaşırırdım. Belki de Aşık’ı kuşlar besledi. Çok şükür. Ne zaman Yaradana teslim olsam bir güzellik ile karşılaşıyorum. Aşık’ın da bulunacağına inancım vardı. İşin sırrı teslimiyet. Hiçbir şeyin sahibi olmamamız, her şeyi O’na bırakmamız.” dedi.