İzmir ve Manisa’da sağanak yağış etkili oldu

- İzmir'in Bergama ve Manisa'nın Kırkağaç ilçelerinde sağanak yağış, gece saatlerinde etkili oldu.
- Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.
- Belediye ve itfaiye ekipleri bölgedeki çalışmalara devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İzmir’in Bergama ve Manisa’nın Kırkağaç ilçelerinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçelerdeki yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Yağmura yolda yakalanan araç sürücüleri mahsur kaldı.
Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Belediye ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması sürdüğü belirtildi.