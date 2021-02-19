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    İzmir’de 168 kişi kumar oynarken yakalandı

    İzmir'de bir işletmede kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, yaptıkları baskında 168 kişiye toplamda 763 bin 760 lira para cezası kesti.
    • DHA
    • 19.02.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 09:06
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    İzmir’de 168 kişi kumar oynarken yakalandı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes İlçesine bağlı Şaşal Mahallesi’ndeki bir işletmede kumar oynandığı bilgisini aldı.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler,  söz konusu işletmeye baskın düzenledi.

    764 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    Yapılan baskında, kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamülleri tüketmek ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 168 kişiye toplamda 764 bin lira para cezası kesilirken, kumar oynamakta kullanılan materyallere el konuldu.

    Öte yandan, işletme sahibi İ.Ö.’nün hakkında kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

    İzmir’de 168 kişi kumar oynarken yakalandı VİDEO

    İzmir’de 168 kişi kumar oynarken yakalandı #1

    İzmir’de 168 kişi kumar oynarken yakalandı #2

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