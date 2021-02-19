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İzmir’de 168 kişi kumar oynarken yakalandı

İzmir’de 168 kişi kumar oynarken yakalandı

İzmir'de bir işletmede kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri, yaptıkları baskında 168 kişiye toplamda 763 bin 760 lira para cezası kesti.