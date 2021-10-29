İzmir'de 2 kişinin 75 bin lirasını gasp edenler yakalandı

İzmir'e otomobil almak için gelen iki vatandaşın, 2 şüpheli tarafından 75 bin lira nakit paraları ve telefonları gasp edildi. Olay sonrası polis ekipleri, şüphelileri düzenlediği operasyonla yakaladı.

İzmir'de iki kişiyi gasp eden 2 şüpheli hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Ö.C. ve G.A, bir internet sitesinde gördükleri otomobili satın almak için Balıkesir'den İzmir'e geldi. Satışta aracı olduğu öne sürülen Ö.K. (28) ile irtibata geçen 2 kişi, Bayraklı ilçesi Doğançay Mahallesi'ne gitti.

75 LİRA NAKİT İLE TELEFONLARI GASP EDİLDİ

Burada Ö.K. ile buluşan Ö.C. ve G.A'nın satın alacakları otomobili beklerken yanlarına gelen maskeli 2 şüpheli tarafından 75 bin lira nakit paraları ile telefonları gasp edildi.

Durumun polise bildirilmesi üzerine başlatılan soruşturmada güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, Ö.K'yi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERİN ADRESİNE DÜZENLENEN OPERASYON SONUCU YAKALANDILAR

Ö.K'nin ifadelerinden yola çıkan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler U.V. (33) ve A.D'nin (29) Karabağlar ilçesindeki bir evde kaldığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, evde 36 bin lira ile olay günü gasp edilen cep telefonları ve silah bulundu.

U.V. ve A.D, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Aracı olduğu öne sürülen Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.