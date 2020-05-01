İzmir'de 3 hırsız marketi soydu
Süpermarkete giren 3 şüpheli, 500 lira değerinde sigarayı alarak olay yerinden kaçtı.
- AA
- 01.05.2020 - 08:41
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan süpermarkete 3 şüpheli, kapıların kilitlerini kırarak girdi.
Hırsızların girmesiyle marketin alarmı çaldı.
500 LİRA DEĞERİNDE SİGARAYI ALIP KAÇTILAR
Raflarda bulunan yaklaşık 500 lira değerinde sigarayı alan hırsızlar marketten kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HIRSIZLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Markete gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Olay yeri ekipleri, kapılardan ve marketin içinden parmak izi aldı.
Olay yerinden kaçan hırsızların yakalanması için, polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.