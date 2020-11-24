Euro
9.5047
1.79%
Dolar
7.9958
1.38%
Altın
464.33
-0.28%
Borsa
1.321
0.51%
EXEN Coin
11.12
-8.70%
9ºC
İstanbul
Yağmur 9 C

    İzmir'de 33 göçmen kurtarıldı

    Çeşme ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 33 göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.
    • DHA
    • 24.11.2020 - 21:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 33 göçmen kurtarıldı

     

    İzmir'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 04.55 sıralarında, Çeşme ilçesi Süngükaya bölgesinde bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı.

    Hemen harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33  göçmenin bulunduğu yeri tespit etti.

    TÜRK KARASULARINA İTİLDİLER

    Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen 33 göçmen kurtarıldı.

    Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    İzmir de 33 göçmen kurtarıldı #1

    İzmir de 33 göçmen kurtarıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir