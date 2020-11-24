İzmir'de 33 göçmen kurtarıldı

Çeşme ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 33 göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.

İzmir'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 04.55 sıralarında, Çeşme ilçesi Süngükaya bölgesinde bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı.

Hemen harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 göçmenin bulunduğu yeri tespit etti.

TÜRK KARASULARINA İTİLDİLER

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen 33 göçmen kurtarıldı.

Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.





