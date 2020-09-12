İzmir'de 9 sığınmacı kurtarıldı
Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı.
- AA
- 12.09.2020 - 02:01
İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunan unsurları 9 sığınmacıyı Türk karasularına itti. Durumu haber alan Sahil Güvenlik Komutanlığı sığınmacıları kurtarmak için harekete geçti.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
9 SIĞINMACI KURTARILDI
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya getirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.