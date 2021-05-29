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    İzmir'de bankta oturan kişiyi para vermediği için boynundan yaraladılar

    İzmir'in Konak ilçesinde, bankta oturan Ahmet Aldemir (66) para vermediği gerekçesiyle 2 kişinin saldırısına uğradı. Aldemir ağır yaralanırken, saldırganlar gözaltına alındı.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 04:22
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 04:44
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    İzmir'de bankta oturan kişiyi para vermediği için boynundan yaraladılar

    Olay, saat 22.30 sıralarında Kültürpark Fuar içerisinde meydana geldi.

    BOYNUNDAN YARALANDI

    Ahmet Aldemir'den, fuar içerisindeki bir bankta oturduğu sırada,  yanına gelen G.B. (52) ve E.C. (44), para istedi.

    Aldemir'in parası olmadığını söylemesi üzerine, G.B. ve E.C. tepki gösterdi. Yaşanan sözlü tartışmada, E.C., cam parçası ile Aldemir'e saldırdı.Aldemir, E.C.'ye karşı koymaya çalıştığı sırada, boynundan yaralandı. Aldemir kanlar içerisinde yığılırken, şüpheliler ise hızla olay yerinden kaçtı.

    İzmir de bankta oturan kişiyi para vermediği için boynundan yaraladılar #1

    SALDIRGANLAR YAKALANDI

    Aldemir'in yardım çığlıkları üzerine vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ahmet Aldemir'i Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Tedaviye alınan Aldemir'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay sonrası kaçan E.C. ve G.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

    İzmir de bankta oturan kişiyi para vermediği için boynundan yaraladılar #2

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