İzmir'de deniz seferleri normale döndü

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle dün akşam saatlerinde iptal edilen deniz seferleri, bugün sabah saatlerinden itibaren tekrardan başladı.

İzmir genelinde etkili olan kuvvetli lodos ve fırtına sebebiyle, dün akşam saat 22.15 itibariyle tüm vapur seferleri geçici süreliğine durdurulmuştu.

TÜM SEFERLER DEVAM EDECEK

İZDENİZ’den yapılan açıklamaya göre, tüm seferlerin program dahilinde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz” sözlerine yer verildi.



